Moviola Viktoria Plzen-Inter: Bucha da espulsione e un altro la rischia

Viktoria Plzen-Inter ha avuto Scharer come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la seconda giornata del Gruppo C di Champions League 2022-2023 e finito 0-2. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione svizzera, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA VIKTORIA PLZEN-INTER, PRIMO TEMPO – Sandro Scharer voto 7. Dirige con personalità e forse sarebbe anche potuto essere un po’ più severo in alcune circostanze. Questo perché, al 12′, Jan Sykora travolge Denzel Dumfries che poteva andare verso la porta: arriva solo il giallo. L’olandese in quel momento non è in possesso e questo forse salva l’esterno del Viktoria Plzen, ma probabilmente l’avrebbe ottenuto senza problemi e il rosso diretto non sarebbe stato uno scandalo. Sulla punizione protesta Marcelo Brozovic, ma Lukas Kalvach ha il braccio attaccato al corpo in barriera. Lo stesso Kalvach un minuto dopo viene ammonito per essere arrivato in ritardo su Henrikh Mkhitaryan, sorte che capita pure a Vaclav Jemelka al 22′ a fine azione (fallo su Dumfries). Seconda parte di tempo senza grosse situazioni da risolvere.

MOVIOLA VIKTORIA PLZEN-INTER, SECONDO TEMPO – All’ora di gioco brutto intervento di Pavel Bucha su Nicolò Barella, che resta a terra molto dolorante. Scharer estrae subito il giallo, ma il VAR lo richiama. L’intervento è sulla tibia, pericoloso per l’incolumità del centrocampista dell’Inter: corretto cambiare la decisione ed espellere il centrocampista ceco. Prima della review ammonito anche Alessandro Bastoni, per proteste. Poco dopo una comunicazione alle due panchine, non si capisce bene il motivo ma dovrebbe essere stato per un malfunzionamento del VAR. L’ultimo cartellino della partita è al 78′ per Roberto Gagliardini, inevitabile dopo un intervento ingenuo in forte ritardo su Jhon Mosquera. Si conclude con tre minuti di ritardo, senza voler eccedere in una partita che poco altro aveva da dire.