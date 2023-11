Cambiasso: «Barella entrato bene! Sosta? Una paura per Inzaghi»

Al termine di Salisburgo-Inter, Esteban Cambiasso, ha parlato nello studio di Sky Sport. Tra i temi toccati, il gol di Lautaro Martinez e l’ingresso in campo positivo di Barella

MIGLIORE – Esteban Cambiasso, al termine di Salisburgo-Inter negli studi di Sky Sport ha commentato la vittoria della sua vecchia Inter e del rigore trasformato da un indomabile Lautaro Martinez. Queste le parole dell’ex calciatore nerazzurro: «Vero che ha segnato su rigore Lautaro Martinez, ma stava per segnare anche di testa poco prima. È chiaro che quando una squadra fa tanti cambi, arriva poi il momento dove sono tutti stanchi e in cui riesci a mettere il migliore. Proprio come Barella che è entrato nel migliore dei modi e poi lo stesso Lautaro Martinez che fa un rigore alla Calhanoglu. Tra un po’ la pausa per le Nazionali, per Inzaghi la paura più grossa sarà vedere Lautaro Martinez in Argentina, uno in Albania, uno invece in Turchia».