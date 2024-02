Calhanoglu, programmati gli esami dopo il problema! Come Thuram

Le condizioni di Hakan Calhanoglu saranno il tema principale delle prossime ore. Il centrocampista effettuerà gli esami per capire l’entità del problema accusato prima della trasferta a Lecce.

ESAMI OGGI – C’è attesa per capire l’entità del problema fisico accusato da Hakan Calhanoglu durante la rifinitura ad Appiano Gentile prima della trasferta di Lecce. Il centrocampista turco è alle prese con un fastidio agli adduttori, ma ciò nonostante ha deciso di partire con la squadra e di seguirla in panchina per stare il più possibile vicino al gruppo in questo momento decisivo della stagione. Oggi Calhanoglu verrà sottoposto ad alcuni esami che daranno risposte precise sull’entità del problema e i tempi di recupero. Sembra certa la sua assenza mercoledì contro l’Atalanta e, probabilmente, anche la sfida in casa contro il Genoa. L’obiettivo di Simone Inzaghi e del suo staff è di averlo a disposizione al 100% contro l’Atletico Madrid, come Marcus Thuram.