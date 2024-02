Scalvini, problema fisico contro il Milan. Le ultime prime dell’Inter

Scalvini nei minuti finali della sfida tra Milan e Atalanta è stato costretto a uscire per un problema fisico che andrà monitorato prima della sfida contro l’Inter in programma mercoledì.

PROBLEMA FISICO – Non solo dubbi in casa Inter con Hakan Calhanoglu che già oggi effettuerà i dovuti controlli per capire l’entità del problema accusato prima della sfida con il Lecce. Anche l’Atalanta esce incerottata dalla sfida di San Siro contro il Milan. All’89’, infatti, Giorgio Scalvini ha chiesto il cambio per un problema alla spalla che sarà monitorato già oggi per capire l’entità del problema. Gian Piero Gasperini spera di averlo a disposizione già mercoledì contro l’Inter per il recupero della ventunesima giornata.