De Vrij non tradisce le attese: n.15* nella classifica marcatori Inter

De Vrij non manca l’appuntamento con il suo gol stagionale, anche se fa attendere l’Inter addirittura trentacinque partite. Chi non fa attendere nessuno è Lautaro Martinez, sempre più leader realizzativo della rosa. A seguire la classifica marcatori aggiornata dell’Inter di Inzaghi

CLASSIFICA MARCATORI INTER – Altre quattro reti, che portano il totale stagionale a quota 77. In trentacinque partite. Numeri impressionanti per l’Inter di Simone Inzaghi, che segna in tutte le competizioni: Serie A (63), Champions League (9), Supercoppa Italiana (4) e Coppa Italia (1). La media gol per partita è di 2.2, in continuo miglioramento. Soprattutto in Italia. Non fa più notizia il capitano Lautaro Martinez, sempre più capocannoniere. A fare notizia è Stefan de Vrij, che con il gol di Lecce si aggiunge alla lista. E diventa il quindicesimo marcatore nerazzurro in questa stagione (diciassette considerando gli “esterni” che firmano gli autogol pro-Inter, ndr). Il podio ormai non è in discussione ma ciò che succede alle spalle del trio, autore di oltre il 62% delle reti totali, è interessante. E all’appello manca ancora qualcuno… Di seguito la classifica marcatori stagionale dell’Inter di Inzaghi, aggiornata dopo il gol di de Vrij in Lecce-Inter (0-4) di Serie A.

Classifica marcatori stagionale Inter 2023/24: finalmente ecco anche de Vrij!

1. LAUTARO MARTINEZ – 25 Gol

2. Marcus THURAM – 12 Gol

3. Hakan CALHANOGLU – 11 Gol

4. Davide FRATTESI – 5 Gol

5. Marko ARNAUTOVIC – 4 Gol

6. Federico DIMARCO e Denzel DUMFRIES – 3 Gol

8. Henrikh MKHITARYAN, Alexis SANCHEZ, Nicolò BARELLA e Francesco ACERBI – 2 Gol

12. CARLOS AUGUSTO, Yann BISSECK, Alessandro BASTONI e Stefan DE VRIJ + Aut. Federico GATTI (Juventus) e Aut. ANGELINO (Roma) – 1 Gol