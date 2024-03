Calabria: «Scudetto al derby no, ma campionato Inter pazzesco!»

Calabria, capitano del Milan, ha parlato a RDS Radio Serie A esprimendosi sulla rivalità con l’Inter e sui derby vissuti durante questi anni.

SCUDETTO − Davide Calabria, dopo l’anticipazione di ieri dove aveva avvisato l’Inter, continua così: «Momento più alto, soprattutto per me che sono arrivato dal settore giovanile. Poterlo fare da tifoso e appassionato di Milan è stato emozionante. Annata bellissima e intensa a livello umano. Ci sono state vibes super positive. Pioli bravissimo ad inserirsi in un momento complicato per la squadra e per lui. Momento flash? Più di uno. Atalanta, Derby dove abbiamo vinto col gol di Oli (Giroud, ndr) che ci ha dato una spinta in più, ma anche la partita con lo Spezia».

SFIDA − Ancora Calabria ma con sportività: «Noi volevamo vincere assolutamente, ma bisogno essere anche lucidi e chiari: l’Inter sta facendo un campionato pazzesco e fuori dal comune. Bisogna essere onesti e dire bravi anche a loro. Il nostro campionato, nonostante delle difficoltà, lo abbiamo fatto alla grande. L’obiettivo era fare meglio possibile e dal punto di vista numerico lo stiamo facendo molto bene. Scudetto al derby? Ancora presto, ci sono varie partite prima. Vogliamo vincere tutte le partite e non accadrà».