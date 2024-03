Inter-Empoli, novità in avanti per Nicola! Poi due dubbi − CdS

Si avvicina Inter-Empoli, che si giocherà per Pasquetta. Davide Nicola ha ancora qualche dubbio da sciogliere. In attacco verso una novità.

PROBABILE − Inter-Empoli è il posticipo della trentesima giornata di Serie A. I nerazzurri si preparano ad affrontare i toscani, reduci da tre sconfitte consecutive. Nicola, così come Inzaghi, dovrà sciogliere qualche dubbio di formazione. Oltre allo squalificato Maleh e all’infortunato Ebuehi, rischia di non avere neanche Grassi e Ismaijli. Spera di recuperarli per la panchina. La novità può essere in attacco con Ciccio Caputo in vantaggio sull’ex Milan Niang. A centrocampo, Fazzini dovrebbe sostituire Maleh. Mentre in difesa, se non dovesse farcela Ismaijli pronto Bereszyński. La probabile formazione secondo il Corriere dello Sport:

(3-4-2-1): Caprile; Bereszyński, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Fazzini, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Caputo.