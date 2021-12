Buso: «Inter completa e attrezzata. Sarà la più forte fino alla fine»

Renato Buso, in collegamento su Tmw Radio, ritiene l’Inter la squadra più attrezzata per vincere il campionato. I nerazzurri sono una squadra completa in ogni reparto

COMPLETA − Buso non ha dubbi sui nerazzurri: «L’Inter già dall’inizio pensavo che fosse la squadra attrezzata di più per stare al vertice, me l’aspettavo nonostante l’inizio stentato. Me l’aspettavo, è la squadra più completa in ogni reparto, con più di un doppione di grande livello. Napoli e Milan hanno perso punti contro un’Inter che ha macinato vittorie su vittorie. Credo che sia la squadra più forte e lo rimarrà fino alla fine del campionato».