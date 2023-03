Buffon: «Handanovic e altri non saranno considerati tra i più forti! Vi spiego»

Gigi Buffon ospite durante la trasmissione “BoboTV” in diretta su Twitch, ha parlato in breve anche del portiere dell’Inter facendo riferimento alla sua Nazionale.

PORTIERI MENO FORTUNATI – Buffon parla della forza di alcuni portieri citandone due in particolare, uno di questi è il capitano dell’Inter: «Oblak e Handanovic non saranno mai considerati i portieri più forti di sempre soprattutto perché non agevolati dalle proprie Nazionali, cosa diversa rispetto me, devo molto all’Italia e alla Juventus. Purtroppo non tutti partiamo dalla stessa linea di partenza».