Marocchino: «C’è fallo di Vlahovic, ma Inzaghi prepari le partite»

Simone Inzaghi dovrebbe fare mea culpa, tutti hanno letto prima la partita. Domenico Marocchino lo fa notare su Rai Sport, Inter-Juventus per lui aveva già un esito dopo pochi minuti.

ESITO – Domenico Marocchino è chiaro sull’episodio del gol, ma parla anche di Simone Inzaghi, dicendo: «Inzaghi non dovrebbe solo valutare l’atteggiamento dell’arbitro. Dovrebbe anche giudicare se stesso, l’impostazione che ha dato alla partita. Per vincere partite in casa non è detto che tu debba schiacciare giocatori nell’area avversaria, puoi anche far finta di niente e attendere per aspettare che escano. Dopo dieci minuti avevo già capito la partita, l’Inter ha permesso alla Juventus di giocare in quel modo. Sull’episodio del gol secondo me c’è fallo, il braccio è largo e fa cambiare direzione al pallone. Dusan Vlahovic si è aggiustato la palla, poteva starci benissimo quel fischio».