Collovati: «Basta alibi per l’Inter, nove sconfitte! Paradosso Rabiot»

Inter-Juventus si è conclusa nel peggiore dei modi per i nerazzurri, come già successo nella gara d’andata. Fulvio Collovati non accetta più alibi su Rai Sport per la squadra di Inzaghi.

ZERO SCUSE – I numeri sono eloquenti, la classifica tanto di più. Simone Inzaghi e la sua squadra non convincono, Fulvio Collovati conferma: «Cerchiamo di non trovare sempre alibi, è la nona sconfitta dell’Inter e la Juventus ha meritato ampiamente di vincere. Il paradosso di ieri è che tutti hanno analizzato l’episodio di Rabiot, in cui non c’è fallo. C’è un leggero tocco di Vlahovic di mano, però se stiamo discutendo noi il VAR come fa a decidere in cinque minuti?»