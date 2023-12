Bucchioni: «Marotta e Ausilio fuoriclasse Inter. Ma una cosa da rivedere»

L’Inter è in cima alla classifica momentanea della Serie A. Diversi i componenti da elogiare, ma stando alle parole di Enzo Bucchioni su Radio Sportiva, meritano menzione particolare l’AD Beppe Marotta e il DS Piero Ausilio.

MERITI – Secondo Enzo Bucchioni, i livelli attuali dell’Inter in Italia e in Europa, sono frutto di un lavoro spettacolare di Beppe Marotta e Piero Ausilio degli ultimi anni: «L’Inter ha cambiato pelle tante volte in questi anni, tra dirigenza e calciatori. I complimenti principali per me vanno a Marotta e Ausilio, che sono sempre pronti a riparare alle cessioni prendendo calciatori funzionali a prezzi bassissimi, alcuni anche a 0. Dopo aver perso pedine come Brozovic, Skriniar e Onana, hanno sempre riparato alla grande. Per me l’acquisto di Calhanoglu è un capolavoro. L’hanno preso a zero da una rivale di sempre. Thuram anche è arrivato a zero, assurdo! Tenere in piedi una squadra e rafforzarla anno dopo anno, pur perdendo pezzi importanti, non è un lavoro che riescono a fare tutti. Soprattutto quando ci sono dei limiti economici ben noti in società. Anche Cuadrado darà un contributo importantissimo, nonostante i 35 anni. Unica nota da rivedere è l’attacco. Dove qualcosa io l’aggiusterei, perché Sanchez e Arnautovic non ti garantiscono ricambi sicuri. Sono spesso infortunati».