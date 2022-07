Bucchioni: «Dybala-Inter? Non credete a Marotta! Tanti club sanno che…»

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su Tmw, ha parlato delle mosse di mercato dell’Inter e soprattutto di Dybala. La Joya rimane ancora nel mirino dell’Inter nonostante le parole di Marotta

ANCORA IN POLE − Bucchioni aggiorna sul mercato dell’Inter con Dybala pista per nulla tramontata: «L’Inter le sue mosse le ha già fatte, Lukaku è tanta roba, Asllani il futuro, Mkhitaryan una alternativa, Bellanova una soluzione in più. E non credete a Marotta, non ha mollato Dybala, l’affare è ghiotto e deve solo fare qualche uscita prima di annunciare l’argentino. Non si spiegano altrimenti i tentativi non fatti o quelli andati a vuoto da parte di altre società. Evidentemente tanti sanno che l’Inter è partita prima e resta in pole».