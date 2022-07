Di Canio: «Io su Lukaku? Un equivoco, bel giocatore! Ma un dato di fatto»

Di Canio ha più volte criticato Lukaku, ma ci tiene a sottolineare come non ce l’abbia con l’attaccante che oggi tornerà ad Appiano Gentile. Ne ha parlato in collegamento con Calciomercato – L’Originale su Sky Sport.

LA PRECISAZIONE – Paolo Di Canio torna sul discorso Romelu Lukaku: «C’è stato un equivoco, perché se non si ascolta si prendono le cose che si vogliono. Se uno dice, quando è arrivato, che farà tantissimi gol però in qualche partita non lo si vedrà cattivo e determinato è nel suo DNA. È quello che è venuto fuori nei sette anni di Premier League, però non è detto che non possa cambiare. Qualcuno ha estrapolato che Lukaku non fa gol: è tutto il contrario. Non devo chiarire, so qual è la mia posizione: ho sempre detto che è un gran bel giocatore, poi se la definizione per gli altri è Lukaku campione ognuno ha i suoi metri di paragone. Per me è un gran bel giocatore, non da élite ma ritorna all’Inter e sappiamo cosa può fare. Può dare una mano per far vincere il campionato, è un giocatore che ha numeri grandissimi. Che poi sbagli partite determinanti non è un’opinione ma un dato di fatto, poi ha trent’anni e c’è sempre tempo per cambiare».