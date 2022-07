Inter-Bremer, ci siamo! Ausilio detta le condizioni al Torino e punta a una formula – CdS

L’Inter ieri ha incontrato il Torino per sbloccare definitivamente l’affare e trovare l’accordo per il passaggio di Gleison Bremer in nerazzurro. Questo fine settimana potrebbe essere già quello decisivo. Piero Ausilio, secondo il Corriere dello Sport, punta a una formula ben precisa.

CI SIAMO – L’Inter nella giornata di ieri pomeriggio si è mossa definitivamente con il Torino per Gleison Bremer. Dopo gli accordi (con il giocatore) a gennaio, Piero Ausilio vuole mantenere la parola data al giocatore e sarà lui, dunque, il prossimo acquisto nerazzurro. Il dirigente interista non ha fatto altro che confermare la propria posizione, ovvero che la valutazione del difensore non può essere né 50 e nemmeno 40 milioni, come pretenderebbe Cairo, ma non più di 25-30, in ragione della clausola contenuta nel suo contratto. Inoltre, il giocatore stesso vuole mantenere la promessa fatta all’Inter e dunque inutile anche aspettare l’inserimento di altre squadre. In Viale della Liberazione, inoltre, puntano alla formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno