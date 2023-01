Brozovic, assenza nascosta da Calhanoglu. Ma ora l’Inter ne ha bisogno! – CdS

Brozovic, non dimentichiamoci da quanto tempo è assente nel centrocampo dell’Inter. La manovra funziona, ma l’intesa con Calhanoglu era essenziale. Inzaghi aspetta di avere di nuovo a disposizione la mediana più forte della Serie A.

STOP LUNGO – Fortunatamente, in questa stagione, l’Inter ha accusato poco l’assenza di Marcelo Brozovic in mezzo al campo. Grazie a Hakan Calhanoglu (vedi articolo), che ha sostituito degnamente il croato, la manovra nerazzurra è rimasta quasi del tutto intatta. Il problema insorge, però, quando i temi si allungano ulteriormente. Simone Inzaghi, infatti, non può contare sul 77 interista da ben quattro mesi! L’ultima partita da titolare di Brozovic risale addirittura al 18 settembre, quando l’Inter giocò a Udine. Poi, il centrocampista ha cercato di recuperare prima del Mondiale, giocando, non al massimo della forma, solo tre spezzoni. Dopo essere tornato dal Qatar, quando sembrava che finalmente i nerazzurri potessero di nuovo contare su di lui, ha accusato un’altra volta un problema muscolare.

MEDIANA TOP – Sostituibile, sì, ma non per sempre. Il valore tecnico di Brozovic è troppo alto per far sì che l’Inter non accusi il colpo. Anche, perché, rinunciare alla presenza del croato significa anche dover fare a meno dell’intesa trovata a centrocampo con Calhanoglu. I due, giocando insieme, hanno moltiplicato il rendimento. Tant’è che, quando il 77 interista tornerà disponibile, Inzaghi potrà contare di nuovo sulla mediana, completata da Nicolò Barella, migliore della Serie A.

Fonte: Corriere dello Sport