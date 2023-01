Inter, rendimento altalenante! Inzaghi mostra limiti in un aspetto – TS

L’Inter di questa stagione alterna prestazioni da top a giornate flop. Secondo Tuttosport questo è dovuto ai limiti della gestione di Simone Inzaghi

LIMITI – L’Inter in questa stagione ha un rendimento decisamente altalenante. I nerazzurri sono in grado di vivere notti esaltanti, come quelle contro Barcellona, Napoli e Milan e altrettante serate da dimenticare, come la recente sconfitta contro l’Empoli. La squadra di Inzaghi, secondo Tuttosport, sta mostrando evidenti limiti di testa: i giocatori riescono ad esaltarsi e trovare energia nei big-match, ma al tempo stesso non riescono a resettare per trovare continuità in campionato. Ed è qui, secondo il quotidiano, che emerge uno dei limiti del tecnico nerazzurro: uno stratega nelle gare secche, meno abile nella gestione di un campionato. Una caratteristica mostrata anche alla Lazio, in cui raccolse soddisfazioni nelle Coppe, meno in Serie A.

Fonte: Tuttosport – F.M