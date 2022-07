Breda: «Inzaghi, con Lukaku indicazione sulla coppia titolare. Dzeko…»

Roberto Breda dagli studi di Sportitalia ha espresso una sua opinione riguardo la gerarchia scelta da Inzaghi per l’attacco dell’Inter.

MESSAGGIO CHIARO – Roberto Breda dice la sua riguardo l’attacco dell’Inter: «Simone Inzaghi ha fatto giocare subito titolare Lautaro Martinez con Romelu Lukaku ha dato un’indicazione chiara di gerarchie perché il belga è arrivato da tre giorni. A chi non sta bene va via. Non puoi trattare tutti nella stessa maniera, devi essere bravo a far sentire importante chi vuoi tu e devi essere bravo a fare capire gli altri quali sono le gerarchie. Dzeko e Correa possono aspettare il loro momento perché sarà un campionato lunghissimo. In campionato non mi aspetto di vedere Correa trequartista».