Genta: «A Dybala non gli augurerei l’Inter, lì situazione più complessa»

Carlo Genta, su Tutti Convocati, si è espresso sul futuro di Paulo Dybala. L’argentino è ancora senza una sistemazione ma l’Inter sembrerebbe la squadra più vicina

MEGLIO ALTRE SQUADRE − Genta si augura per Dybala un futuro lontano dall’Inter: «Non augurerei Dybala all’Inter, gli augurerei il Napoli o la Roma. Perché mi sembrano due realtà in cui veramente può fare un figurone. Anche dal punto di vista dell’entusiasmo, sarebbe tanta roba. All’Inter avrebbe una situazione più complessa anche guardando al traghetto Mondiale».