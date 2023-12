Brambati: «Bisseck non è all’altezza. L’Inter ha sbagliato in estate»

Non ci sono solo Benjamin Pavard e Marcus Thuram. Massimo Brambati ricorda su TMW Radio che l’Inter non ha fatto solo acquisti giusti in estate.

ERRORE – Massimo Brambati si espone sui sostituti nerazzurri: «Il Napoli con la vittoria rientrerebbe in ottica Scudetto. L’Inter ha dimostrato quest’anno di essere una squadra più solida e cinica rispetto alla stagione passata. Questi due sono gli organici più forti e lunghi, uno perché ha vinto l’ultimo campionato, l’altro perché ha cambiato i giocatori azzeccando però tanti acquisti. Nelle seconde linee ci sono stati anche errori come Klaassen e Bisseck, che non mi sembrano all’altezza. Non corrispondono nelle qualità ai titolari, non hanno preso solo Thuram e Pavard. Napoli e Inter lotteranno per il titolo alla fine, una perlomeno sicuramente»