Lautaro Martinez ‘contro’ Lukaku: il capitano dell’Inter punta un record

Lautaro Martinez insegue Vieri e Milito per numero di gol in Serie A in un anno solare con l’Inter. Tuttavia il capitano nerazzurro punta in realtà a superare l’ex compagno Lukaku in un altro record.

VERSO LA STORIA – Con il gol in Juventus-Inter (1-1), Lautaro Martinez sale a quota 27 gol in Serie A in un anno solare. Pareggiando così quanto fatto da Mauro Icardi nel 2017. E ora mette nel mirino i primatisti di questa classifica: Christian Vieri e Diego Milito, che nel 2001 e nel 2012 fissarono il record a 28 reti in campionato. Una soglia che l’attuale capitano dell’Inter punta a raggiungere e superare nelle cinque partite di Serie A rimanenti in questo 2023. Tuttavia, se al campionato si aggiungono anche la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e le Coppe internazionali, Lautaro Martinez deve guardare al passato più recente.

PRIMATO ASSOLUTO – Considerando tutte le competizioni disputate, Lautaro Martinez è a quota 35 gol nel 2023 con la maglia dell’Inter. Meglio di quanto fatto dallo stesso Vieri nel 2001 (32 gol totali) e da Adriano tre anni più tardi (34). Ma lo stesso traguardo raggiunto da Romelu Lukaku nel 2020. Il Toro ha quindi cinque occasioni per superare l’ex compagno-amico in questa statistica, dopo averlo già surclassato per trofei (5 a 3) e per gol totali (117 a 78).