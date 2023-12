Taremi, attaccante perfetto per l’Inter. Un problema dal Porto

L’Inter lavora già per il mercato estivo, anche se c’è una possibilità che si faccia qualcosa anche a gennaio. Fabrizio Romano dà le sue notizie su Mehdi Taremi in diretta su SOS Fanta.

MERCATO – Fabrizio Romano chiarisce sulla punta iraniana: «Taremi resta il giocatore che all’Inter piace tanto, perfetto per caratteristiche, fisicità, comunque anche tecnica, capacità di far giocare la squadra. Il Porto non vuole fare regali, la situazione in Champions League rimane competitiva e vuole giocarsi le carte in campionato. Hanno capito ormai che Taremi lo perderanno a zero, non credo che lo vogliano dare via a gennaio. L’Inter non vuole spendere per un altro over 30 dopo Arnautovic per pochi mesi. L’attaccante rimane la prima opzione ma alle condizioni del Porto no. L’operazione è complessa, ma se c’è gradimento può succedere di tutto. Ricordate Eriksen dal Tottenham all’Inter».