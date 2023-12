Inter trascina l’Italia nel Ranking UEFA per Nazioni: cambia qualcosa

L’Inter trascina l’Italia nel ranking UEFA per Nazioni, ma dopo l’ultimo turno di coppe europee è cambiato qualcosa in classifica. L’Italia, che dopo la sconfitta del Milan con il Borussia Dortmund era stata scavalcata dalla Spagna, è sempre al terzo posto in classifica ma non è più preceduta dagli spagnoli bensì da Inghilterra e Germania. Attualmente questi due Paesi avrebbero diritto al bonus di una quinta squadra nella prossima Champions League

TRASCINATORI – L’Inter di Simone Inzaghi, insieme alla Lazio di Maurizio Sarri, ha trascinato l’Italia nel ranking UEFA stagionale riservato alle Nazioni dopo la tre giorni di coppe europee. Il nostro Paese si trova sempre al terzo posto in classifica con 11.714 punti, ma davanti non c’è più la Spagna scivolata al quarto posto con 11.312 punti, bensì l’Inghilterra con 11.750 punti e la Germania, balzata al secondo posto, con 12.642 punti. Attualmente, dunque, l’Italia non avrebbe diritto al bonus di una quinta squadra in Champions League, privilegio riservato solo alle prime due posizioni in classifica.

CRITERI – I coefficienti sono basati sui risultati di ciascun club delle varie federazioni nella stagione di coppe europee in corso e sono così determinati: ogni squadra ottiene due punti per una vittoria e un punto per un pareggio nella fase a gironi. I club che raggiungono gli ottavi, i quarti di finale, le semifinali o la finale della UEFA Champions League, oppure i quarti, semifinali o finale della UEFA Europa League, ottengono un punto extra per ogni turno. Inoltre, vengono assegnati quattro punti per la partecipazione alla fase a gironi di UEFA Champions League e altri quattro punti per la qualificazione agli ottavi di finale.