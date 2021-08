Borghi: «Thuram può far bene all’Inter. Ecco come può integrarsi»

Stefano Borghi esalta Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach che piace all’Inter. Ecco le parole del telecronista di DAZN sul francese, attraverso il suo canale YouTube.

ATTACCANTE COMPLETO – L’Inter è in fase di trattativa avanzata per Marcus Thuram, attaccante francese del Borussia Monchengladbach. Come abbiamo già avuto modo di dire (vedi focus), l’attaccante figlio d’arte può giocare nell’attacco nerazzurro, nonostante le perplessità. E della stessa idea è anche Stefano Borghi, che esalta così il francese: «È un giocatore che mi piace, è un attaccante d’accompagnamento. Nel Borussia Monchengladbach giocava in una coppia d’attacco asimmetrica con Alassane Plea. Per me è un giocatore che può far bene in Italia, può far bene all’Inter. Può integrarsi bene sia con Edin Dzeko, sia con Lautaro Martinez. L’idea di completare l’attacco con un attaccante meno “numero 9” è un’idea lucida. Avere una spalla del genere, per l’uno e per l’altro, può portarli a giocare in condizioni favorevoli».