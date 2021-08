Perché Thuram può essere il profilo ideale per completare l’attacco dell’Inter

Continua la trattativa tra l’Inter e il Borussia Monchengladbach per Marcus Thuram. Il francese figlio d’arte ha tutte le carte in regola per completare al meglio l’attacco nerazzurro.

TRATTATIVA SERRATA – Probabilmente non sapremo mai se Marcus Thuram per l’Inter rappresenta un’idea last minute, o se in realtà c’è dietro un lungo corteggiamento silenzioso. Quel che è certo è che la dirigenza nerazzurra ha puntato il francese come nuovo rinforzo per l’attacco di Simone Inzaghi. E tra l’Inter e il Borussia Monchengladbach c’è davvero poca distanza (vedi articolo). E, per le cifre che girano, si tratterebbe davvero di un ottimo affare per i Campioni d’Italia. Per due motivi.

Thuram profilo ideale per l’attacco dell’Inter: due motivi

PROFILO IDEALE – Dal punto di vista tecnico abbiamo già analizzato chi è Marcus Thuram (vedi qui) e come giocherebbe in nerazzurro. Il francese figlio d’arte è in grado di interpretare tutti i ruoli d’attacco, e non solo quello di esterno, cui è maggiormente abituato. In tal senso, Inzaghi rappresenta la miglior garanzia per lui, visto il suo lavoro pregresso. Alla Lazio, infatti, il nuovo allenatore nerazzurro riuscì a trasformare in attaccanti più canonici anche due ali native come Keita Baldé e Joaquin Correa. A Thuram sarebbe quindi richiesto “solo” un periodo di fisiologico adattamento al calcio italiano. Per il resto, le sue caratteristiche fisiche possono permettergli un grande impatto anche sulla Serie A.

CONDIZIONI MIGLIORI – Nel valutare poi la trattativa tra l’Inter e il Borussia Monchengladbach per Thuram non bisogna sottovalutare l’aspetto economico. Il valore del giocatore ruota attorno ai 30 milioni di euro. Una cifra che i tedeschi vorrebbero corrisposta per intero, mentre i nerazzurri puntano a fermarsi a 20-25 milioni cash, da integrare poi con determinati bonus. A prescindere dalla formula, però, si tratta di un affare vero e proprio per l’Inter. Sia per il profilo di Thuram (25 anni ancora da compiere), sia se compariamo queste cifre a quelle degli altri attaccanti in orbita Inter. In ottica di programmazione, l’acquisto di Thuram a 25-30 milioni di euro sarebbe un colpo ottimale.