Bonan: «Mercato Inter da 10 e lode. Marotta e Ausilio dirigenti top»

Alla luce dell’andamento dell’Inter in questo avvio di stagione, Alessandro Bonan si è soffermato sulla bravura dei dirigenti, Marotta e Ausilio, nel vendere calciatori e sostituirli con pedine funzionali a costi ritenuti, in diretta su Sky Sport.

ECCELLENTE − Parlando dell’andamento nerazzurro in questa prima parte di stagione, Bonan ha dato particolare attenzione al mercato fatto in estate dai dirigenti Inter: «Hanno fatto un mercato eccezionale. A cominciare da Onana, venduto per un’ottima cifra al Manchester United e sostituito da un portiere migliore di lui, cioè Sommer. Dico ciò soprattutto in riferimento a quello che l’ex portiere nerazzurro sta combinando in Inghilterra. Poi una difesa già forte è stata rafforzata con l’acquisto di Pavard dopo l’uscita di Skriniar. Da menzionare su tutte la grande intuizione di Marcus Thuram. Credo che i dirigenti dell’Inter Ausilio e Marotta abbiano fatto un lavoro da 10 e lode. Credo siano tra i migliori in circolazione. Hanno saputo cedere i calciatori giusti ai prezzi giusti, a parte il caso Skriniar, per poi sostituirli con pedine addirittura migliori. Staremo a vedere se si muoverà qualcosa anche nel mercato di gennaio, anche se Marotta non è un grande amante del mercato invernale».