Polli: «Inter Women si prepara per la Sampdoria. Sarà una gara ostica!»

Elisa Polli parla del prossimo impegno dell’Inter Women, in programma sabato prossimo contro la Sampdoria. Di seguito l’analisi della calciatrice sull’avversario.

PREPARAZIONE – Dopo i tre punti guadagnati nel derby contro il Milan, l’Inter Women vuole continuare a vincere. Elisa Polli, sui canali di Inter TV, informa sulla preparazione della prossima sfida contro la Sampdoria: «Ci stiamo preparando come sempre, con grande impegno e con grande determinazione per affrontare la partita contro la Sampdoria. Aspettiamo le compagne delle Nazionali per gli ultimi dettagli. Sicuramente con la Sampdoria sarà una partita ostica, cercheranno di chiudersi e di prendere dei punti fondamentali per la lotta salvezza per loro. Sarà una partita combattuta fino all’ultimo e non ci sarà niente da dare per scontato».