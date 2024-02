Bonan: «Inter completa ma l’Atletico Madrid può causare un problema!»

L’Inter ha ancora una giornata di campionato da affrontare ma si entra già nell’ottica Champions League. Alessandro Bonan, analizzando i pregi della squadra di Simone Inzaghi, mette in guardia su un aspetto dell’Atletico Madrid.

COMPLETEZZA – Alessandro Bonan elogia la squadra di Simone Inzaghi, dopo un’altra ottima prestazione. Nello studio di Sky Sport 24 il giornalista dichiara: «L’Inter è una squadra forte che mi convince in tutti i reparti, non vedo un punto debole se non nei ricambi in panchina per l’attacco. Se parliamo di titolari è una squadra completa, che gioca bene a calcio, che ha dei tempi di gioco che nessuno ha in Italia. Il calcio è complicato ma diventa semplice quando hai tecnicamente giocatori molto forti. Se non li hai forti ti arriva la palla, la controlli, alzi la testa e fai il passaggio. Nell’Inter arrivo del pallone e passaggio è un tutt’uno. Si gioca di prima, c’è sempre una linea di passaggio, fa grande movimento e non è solo tecnicamente ma anche fisicamente. Lo ha dimostrato anche a Roma dove nel primo tempo è rimasta un po’ schiacciata dalla corsa dei giallorossi, però nel secondo tempo l’Inter è venuta fuori».

ATTENZIONE – Poi Bonan si sofferma sulla Champions League, con Inter-Atletico Madrid alle porte: «L’Atletico Madrid va affrontato con grande attenzione perché tatticamente è in grado di mettere un po’ in difficoltà e non dare spazio all’Inter. Le squadre di Diego Simeone sono sempre molto brave a mettersi a coprire tutti gli spazi. Con un atteggiamento che sembra rinunciatario ma che in realtà nel suo essere difensivo non è mai passivo. Questo potrebbe essere un piccolo problema anche se l’Inter quando è stata attaccata fortemente è andata un po’ in difficoltà. Simeone sa caricare bene la squadra e infilo anche quest’aspetto dell’ambiente Atletico Madrid».