Bonan: «Con Lukaku recuperato Inter in dodici! La grande notizia»

Bonan valuta il rilancio di Lukaku, anche se il belga non dovrebbe partire titolare stasera in Inter-Juventus (vedi formazione). Ospite dell’ultima edizione di Sky Sport 24, il giornalista parla del match di Coppa Italia.

IL RILANCIO – Alessandro Bonan ha un’idea sul reparto offensivo: «Parlare dell’attacco dell’Inter e circoscriverlo ai due attaccanti che partono nella formazione iniziale ci limita un po’. L’Inter va valutata sui tre attaccanti: spesso parte Edin Dzeko, ma se tu hai recuperato Romelu Lukaku come visto a Empoli cominciare così e cambiare mi sembra abbastanza obbligato. Lukaku è la grande notizia dell’Inter: ritrovarlo in un momento così della stagione è come trovare la pepita che si cercava. A Empoli lui ha veramente ritrovato lo spunto, che è quello che vediamo nel secondo gol. Questa cosa qui con Antonio Conte la vedevamo spessissimo, doppio passo e tiro potente, mentre prima rimaneva piantato. Aver ritrovato Lukaku significa avere una squadra con dodici uomini, piuttosto che undici».

DERBY D’ITALIA – Bonan va nello specifico del match del Meazza in Coppa Italia: «Queste partite si decidono più in difesa che in attacco. Un pronostico? Magari finisce 8-8 (ride, ndr). La Juventus ha un giocatore che sarebbe perfetto per l’Inter: Filip Kostic. Corre tanto, fa tutta la fascia, ha capacità di tiro e di cross, parla poco ma fa parlare di fatti e ha le caratteristiche giuste per essere il quinto».