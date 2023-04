Inter-Juventus, tanti rientri e nei dubbi di Inzaghi ci sono i favoriti − Sky

Mancano poche ore alla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus. Inzaghi vuole la seconda finale consecutiva e per farlo punta sulla migliore formazione possibile. Come riportato da Paventi su Sky Sport 24, Calhanoglu è proto a tornare tra i titolari così come Dzeko leggermente favorito su Lukaku.

TORNANO I TITOLARI − Questa sera per l’Inter si deciderà una buona parte della sua stagione: battere la Juventus e raggiungere la finale di Coppa Italia potrebbe rendere meno amara una difficile annata in campionato. Anche per Simone Inzaghi però questa partita ha un grande significato, visto che una vittoria potrebbe aumentare le sue chance di essere riconfermato in panchina. Per questo motivo il tecnico è pronto a mettere in campo i suoi uomini migliori. Come riportato da Andrea Paventi a Sky Sport 24, rispetto agli undici di Empoli dovrebbero tornare tra i titolari, Matteo Darmian, Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco e Lautaro Martinez. Per il tecnico piacentino ci sono però ancora due dubbi da sciogliere. Uno a centrocampo che vede Hakan Calhanoglu favorito su Marcelo Brozovic e uno in attacco con Edin Dzeko leggermente avanti rispetto a Romelu Lukaku.

PROBABILE FORMAZIONE − La probabile formazione dell’Inter secondo Sky Sport24 (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.