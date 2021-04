Barella è sicuramente insieme a Lukaku l’uomo copertina dell’Inter di Conte. Bonan – ospite negli studi di “Sky Sport 24” – parla proprio del centrocampista nerazzurro e della sua indole un po’ vintage. Di seguito le sue dichiarazioni

VINTAGE – Nicolò Barella ha conquistato il cuore di tutti, non solo all’Inter. Alessandro Bonan spiega come mai si è affezionato così tanto al centrocampista nerazzurro: «Tempo fa dissi che Manuel Locatelli è il più forte centrocampista italiano insieme a Barella. Poi, al di là dei meriti sul campo, io Barella lo vedo come l’uomo del futuro nel suo essere antico. Considera un ragazzo di 24 anni senza un tatuaggio, già sposato con tre figli e che non si mostra sui social se non con la sua famiglia. E’ veramente un ragazzo dal sapore antico e quindi è una persona a cui mi sto affezionando non solo per quello che fa vedere sul campo, ma anche per come si fa vedere fuori».

ARMA TATTICA – Bonan si concentra poi sui meriti tattici di Barella: «Poi sul campo è un centrocampista eccezionale perché è sempre orientato nei suoi movimenti verso la porta, corre tantissimo, non nasce come un incontrista ma comunque sa dare anche quando deve contrastare. E’ l’arma tattica dell’Inter di Antonio Conte perché con i suoi diagonali crea sempre sconquasso negli avversari e da quella parte speso l’Inter sfonda e lo fa con le giocate di Barella, che si inserisce e sa anche tirare in porta».