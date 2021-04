Bologna-Inter, Conte riannoda il filo dopo il «vantaggio» Covid-Nazionali

Bologna-Inter è la sfida in programma domani alle ore 20.45, primo impegno post sosta forzata causa Covid e pausa Nazionali. Conte in conferenza stampa ha sottolineato quanto sia complicato riprendere il filo del discorso in seguito a tutti questi eventi, ma la priorità è ricominciare dai tre punti

PANORAMICA – Bologna-Inter è una sfida molto importante in chiave classifica per gli uomini di Antonio Conte. I nerazzurri infatti sono fermi in pratica da Torino-Inter del 14 marzo: prima lo stop forzato causa focolaio Covid e in seguito la sosta per le Nazionali. Il tecnico nerazzurro si appresta a sfidare il Bologna con tanti giocatori rientrati stanchi dagli impegni con le Nazionali nonché con tre convalescenti causa Coronavirus: Samid Handanovic, Matias Vecino e Stefan de Vrij. Se per i primi due Conte si è dimostrato più ottimista, per il terzo ha palesato un po’ di preoccupazione riguardo all’aspetto fisico e psicologico. Servirà un po’ più di tempo per l’olandese, ma nel frattempo c’è la sicura alternativa Andrea Ranocchia.

ALTRO CHE FORTUNA – Conte replica dunque a modo suo, senza polemica sia chiaro, a chi prima delle Nazionali aveva incautamente descritto la situazione come uno pseudo vantaggio per l’Inter. La combinazione Covid-Nazionali non ha di certo agevolato la capolista della Serie A, che ora si ritrova a dover recuperare le (poche) forze dei suoi titolari per affrontare tre impegni di campionato ravvicinatissimi. Alla faccia della fortuna.