Biasin: «Inter, chiunque prendi funziona! Una cosa mi impressiona»

Dopo aver analizzato la situazione della proprietà nerazzurra, Fabrizio Biasin si pronuncia su due confronti fra l’Inter e altri due club di Serie A.

IMPIANTO FUNZIONANTE – Fabrizio Biasin esprime alcune considerazioni sull’Inter. Di seguito l’intervento del giornalista, ospite di Radio Sportiva: «Lautaro Martinez o Rafael Leao? Il capitano nerazzurro penso che sia un giocatore straordinario ed è abbastanza evidente. Anche perché è inserito in un impianto che funziona al 100%. Tu puoi metterci chiunque ma in questo momento all’Inter chiunque funziona al massimo. Di Leao penso che il suo lo faccia, produce e porta punti e sostanza. Magari ci sono delle partite in cui si vede o riesce a incidere meno. Se dovessi togliere un punto di forza al Milan toglierei lui. Chi è più forte fra l’Inter di quest’anno o il Napoli dell’anno scorso? Domanda difficile, per rispondere ci vorrebbe una partita tra le due squadra. Entrambe hanno giocato un calcio a un livello superiore. Il Napoli l’anno scorso ha stravinto il suo scudetto. Ma io quest’anno sono impressionato dall’Inter perché penso che non sia solo una questione di risultati ma anche di produzione calcistica. In questo momento la squadra di Inzaghi gioca un calcio che è la massima espressione del calcio moderno d’Italia e secondo me anche d’Europa».