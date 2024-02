Vanni: «Magia Inzaghi, miracolo con Sanchez! Inter, dato impressionante»

Inzaghi sta guidando l’Inter in testa alla classifica e soprattutto tenendo al meglio lo spogliatoio. Vanni cita Sanchez come esempio su tutti, per evidenziare come l’allenatore stia riuscendo ad avere risposte dall’intera rosa.

PERFEZIONE SFIORATA – Ospite di Supertele su DAZN, il giornalista Franco Vanni guarda la squadra di Simone Inzaghi. Le sue parole: «L’impressione dell’Inter è che giochi in casa ovunque ci sia un campo da calcio ormai. Sono curioso di capire se proverà a fare la partita che fa con chiunque anche a Madrid con l’Atlético. L’impressione è che l’Inter si porti dietro San Siro nello zainetto e faccia la partita ovunque arrivi, anche questa che cambia sette giocatori rispetto alla Champions League. È vero che ha una buona panchina, però non era la stessa squadra che ha giocato finora ed è impressionante. Secondo me il dato dell’Inter che più impressiona è che la differenza reti di +51 è superiore ai gol che ha fatto il Milan, che è la seconda. Ormai l’Inter attacca stabilmente con nove uomini. Uno schemino che gira su Twitter è che i due braccetti giochino stabilmente in posizione di mezzala. La magia di Inzaghi di quest’anno è che non ha più gli scontenti: parla sempre bene di Davy Klaassen e c’è Alexis Sanchez tranquillo che è quasi un miracolo».