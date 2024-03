Biasin: «L’Inter un’opera d’arte! Fuori si esalta, in Italia si banalizza»

Biasin ha commentato il grande momento dell’Inter, che col Genoa ha fatto 12 su 12. Poi lancia un messaggio contro alcuni colleghi.

OPERA D’ARTE − Nel suo editoriale su Tmw, Fabrizio Biasin commenta: «L’Inter sta mettendo insieme un’opera d’arte fatta di punti e gran gioco. Contro l’ottimo Genoa di Gilardino è emersa un po’ di fisiologica stanchezza, ma le 12 vittorie in altrettante partite nel 2024 sono un lusso raro, tra l’altro assai celebrato all’estero. Thierry Henry si è preso il disturbo di spostare pedine virtuali nel salotto della sua trasmissione per lanciare un messaggio. Da noi invece si banalizza troppo spesso. Tra un “beh, ha la macchina migliore, avrebbe vinto chiunque al suo posto”, riferimenti alla Red Bull e altre piccole ingiustizie. Mica vero. Una serie di ingredienti rari e di primissima qualità sono un ottimo punto di partenza per cucinare un grande piatto. Ma senza uno chef capace restano solo “ottimi ingredienti”. Inzaghi – 178 vittorie nelle sue prime 300 partite in Serie A, nessuno come lui – non solo gestisce alla grande il suo ristorante, ma è pronto per ricevere la seconda stella, non Michelin».