L’Inter riprende a correre: valutazioni ad Appiano Gentile, c’è il Bologna

Simone Inzaghi studia per definire la versione anti-Bologna: la sua Inter sarà ospite al Dall’Ara in un match d’alta classifica. Con i rossoblu che sognano la Champions League e che da mesi ormai gioca con il coltello tra i denti.

RIPOSO – Archiviata la vittoria contro il Genoa di lunedì sera, Simone Inzaghi nella giornata di ieri aveva concesso un po’ di meritato relax ai suoi ragazzi. Un premio anche per sottolineare l’importanza dei tre punti conquistati a San Siro contro un Genoa non facile. I nerazzurri riprendono oggi gli allenamenti così da preparare con calma la pericolosa trasferta di sabato 9 marzo al Dall’Ara contro il Bologna. Una sfida abbastanza delicata per Simone Inzaghi che non vuole fare passi falsi, ma che precede anche il ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid.

VALUTAZIONI – Come di consueto Simone Inzaghi cercherà di valutare ogni singola situazione per mettere in campo un’Inter perfetta ed evitare le sbavature avute a San Siro contro il Genoa. Il tecnico piacentino continuerà a fare affidamento su Lautaro Martinez in avanti, insieme a lui torna titolare anche Marcus Thuram che dopo la mezz’ora di lunedì proverà a mettere minuti nelle gambe in vista della trasferta spagnola di settimana prossima. Stesso discorso per Francesco Acerbi che è rientrato e potrebbe iniziare dal primo minuto così da far rifiatare anche Benjamin Pavard. A centrocampo invece, resta in dubbio la presenza di Davide Frattesi che ha avuto una ricaduta durante il riscaldamento: Inzaghi non lo rischierà. Potrebbe riposare anche Mkhitaryan, diffidato in campionato e che potrebbe restare ai box in vista poi della gara di metà marzo contro il Napoli.