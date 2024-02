Biasin: «Inter, no a esigenze di cessioni! Un obiettivo per la rosa»

Biasin è sicuro che l’Inter non sarà costretta a un mercato di soli sacrifici, come è avvenuto più volte in passato. Ecco come si è espresso in diretta a Radio Sportiva.

CONTI IN TASCA – Oggi sono usciti i dati relativi al bilancio dell’Inter al 31 dicembre. Fabrizio Biasin va sul mercato: «Attaccanti in arrivo? L’Inter in questo momento ha Valentin Carboni in prestito al Monza, non è detto che l’anno prossimo non possa rientrare nei piani della costruzione di una rosa che sarà più numerosa rispetto a questo. Perché nel prossimo ci saranno tante partite in più e serviranno rotazioni maggiori, altrimenti il rischio è di ritrovarti con una rosa molto risicata. Cessioni in estate? Non risultano esigenze particolari. Al netto dei problemi che l’Inter può avere a livello di bilancio, che sta migliorando anche se c’è un passivo ancora importante, il flusso di cassa sta migliorando. Non devi portare un attivo come negli scorsi anni, la sensazione è di poterti permettere un altro mercato a costo zero. Questo non significa che non parta nessuno, perché se devi prendere tanti giocatori qualcuno può partire. Devi costruire coppie di giocatori importanti e qualche elemento in più per essere competitivo. Non è detto che Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, vendendo, facciano partire qualche campione».