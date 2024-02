Biasin: «Buchanan forte! Giocato poco per un motivo»

Buchanan ha finalmente esordito con l’Inter. C’è grande attesa sull’esterno canadese, che ha dato ottimi segnali nel suo debutto. Ne ha parlato Fabrizio Biasin su Radio Sportiva

DOTE – Biasin parla così di Buchanan: «Ha un’impostazione dalla metà campo in su sviluppata, sa fare la fase offensiva. Deve ancora apprendere, probabilmente, gli automatismi da esterno a tutta fascia nel 3-5-2. Per questo lo abbiamo visto poco. I pochi minuti in cui è sceso in campo ci siamo resi conto che è forte nell’1 contro 1 che è una cosa rara. Deve ancora apprendere, ma l’Inter ha fatto un investimento perché sa che potrà fare comodo sia in questa che nella prossima stagione. Lui in questo momento deve essere ‘riprogrammato’: non è un esterno da 3-5-2, ma più da 4-3-3. Inzaghi ne ha riprogrammati tanti, penso che stia facendo questo lavoro anche per lui».