Bertoni: «Dybala gran coppia con Lautaro Martinez. Perisic? Un dubbio»

Bertoni, ex attaccante argentino – tra le altre – di Napoli e Fiorentina, intervistato da Tuttomercatoweb da Lorenzo Marucci ha parlato anche di Dybala all’Inter e non solo.

SU DYBALA – Daniel Bertoni in un’intervista ha parlato del futuro dell’attaccante argentino accostato al club nerazzurro: «Dybala all’Inter? Da capire come cambierà la squadra, non so se rimane Ivan Perisic perché lui è importante per la squadra Dybala con Lautaro Martinez però può fare bene. Scudetto Milan? L’Inter ha perso dei punti molto importanti e il Milan invece non perdeva. Stefano Pioli ha fatto un campionato vincendo uno scudetto meritato».