Berti e l’infortunio con la Cremonese: «Tornato subito, e con me l’Inter!»

Nel giorno di Inter-Cremonese, Nicola Berti in un’intervista nel Matchday Programme di questa settimana (vedi QUI) ha parlato proprio dello sfortunatissimo infortunio al legamento crociato nella stagione 1993-94.

BRUTTO INFROTUNIO – Nicola Berti torna a parlare del suo infortunio: «Mi sono rotto il legamento crociato e ho detto: “Bene, questa è una cosa che voglio affrontare”. Così mi sono messo in un aereo diretto negli Stati Uniti, in Colorado. Non ho avuto neanche il tempo di pensare. Dopo quattro mesi e mezzo già correvo. L’infortunio me lo sono mangiato. Ero tornato e con me era tornata l’Inter».