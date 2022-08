Darmian: «Zanetti e Maicon ispirazione! Col Cagliari gol più importante»

Seconda sfida a San Siro per l’Inter che questa sera sfiderà la Cremonese. Protagonista del Matchday Programme (vedi QUI) è Matteo Darmian

PERCORSO – Matteo Darmian ricorda le sue origini ed il suo percorso: «Se chiudo gli occhi e penso a quando ero bambino l’immagine è quella dell’oratorio Don Bosco di Rescaldina. Lì ho iniziato a dare i primi calci ad un pallone. Giocavo sempre a calcio e passavo del tempo con gli amici. La speranza di diventare un calciatore c’era ed era nutrita da tanta passione e voglia di divertirsi, questo mi ha spinto ad inseguire il mio sogno. Per il mio ruolo credo che giocatori come Zanetti e Maicon siano stati d’ispirazione per tanti ragazzi».

IMPORTANTE – Darmian ricorda il gol segnato in Inter-Cagliari nella stagione 2020/21: «Quello contro il Cagliari non è stato il gol più bello che ho segnato, ma sicuramente tra i più importanti. A San Siro, con quella rete, abbiamo fatto un passo importante verso la conquista del diciannovesimo scudetto. L’azione è partita dalla destra, Lukaku ha fatto una sponda per Hakimi che ha messo la palla forte in mezzo, io sono arrivato sul secondo palo in chiusura e ho segnato un gol importante per me e per la squadra».

Fonte: Inter.it