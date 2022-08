Acerbi-Inter, non ancora chiusa! Input Zhang: ecco cosa serve – SM

La pista che porta Acerbi all’Inter non è ancora chiusa. Dopo lo stop, il presidente Zhang ha dato un input ai dirigenti. Le ultime da SportMediaset

INPUT – Sembrava tutto fatto per l’approdo di Acerbi all’Inter ma, nella serata di ieri, il no di Steven Zhang all’operazione ha frenato di colpo una trattativa che, ormai, era alle battute finali. La presa di posizione del presidente nerazzurro però, secondo SportMediaset, non è definitiva. Zhang ha ribadito a Marotta e Ausilio che prima di un nuovo ingresso servono le uscite. Gli indiziati a partire sono Salcedo ed Agoumé: solo dopo questi due addii sarà possibile accontentare Inzaghi, che da tempo chiede un rinforzo in difesa. La dirigenza dell’Inter ha tempo fino a giovedì per accontentare sia la proprietà che l’allenatore

Fonte: SportMediaset.it