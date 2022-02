Bernardi (DAZN): «Sputo Lautaro Martinez? Non c’è. Se non vi fidate…»

Davide Bernardi, bordocampista di DAZN, conferma che nessuno sputo da parte di Lautaro Martinez in direzione di Theo Hernandez si vede nel video che sta circolando da ieri sui social.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Davide Bernardi, bordocampista di DAZN, sul presunto sputo di Lautaro Martinez a Theo Hernandez. “Abbiamo rallentato, fermato, zoomato le immagini. Viste e riviste: lo sputo NON c’è, quantomeno non si vede. Se non vi fidate, sull’app trovate TUTTO QUEL CHE NON AVETE VISTO – IL LATO B DEL DERBY. @DAZN_IT #Theo #Lautaro.

(Immagini di @palma_fr e Greg Ozimo)“.

Fonte: Twitter Davide Bernardi