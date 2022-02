Inzaghi e dirigenza, compiti extra-campo. Serve ‘proteggere’ l’ambiente

L’Inter ha perso il derby 1-2 contro il Milan. Una sconfitta che sicuramente fa male per come è maturata ma ora Simone Inzaghi e la dirigenza hanno il compito di “proteggere” il mondo nerazzurro. Le accuse e le fake news mediatiche infatti non devono destabilizzare l’ambiente.

PROTEZIONE – L’Inter ha perso il derby 1-2 contro il Milan e la sconfitta di sicuro brucia. I nerazzurri però restano primi in classifica con anche una gara da recuperare. Certo, il cammino insidioso di questo mese di febbraio inizia nel peggiore dei modi in quanto ci sono tante sfide ravvicinate e decisive. L’Inter ha bisogno di resettare e ripartire ma Inzaghi e la dirigenza devono essere bravi anche a “proteggere” il mondo nerazzurro. Nelle scorse ore infatti è uscita la notizia di una possibile squalifica di Lautaro Martinez per un presunto (falso) sputo a Theo Hernández (vedi articolo). Tutte queste notizie a cosa servono? A destabilizzare l’Inter e lo spogliatoio. Un lavoro mediatico che spesso ha funzionato e portato risultati ma l’Inter, assieme ai suoi vertici, deve chiudersi in se stessa e rimbalzare tutte queste fake news per mantenere alta la concentrazione.