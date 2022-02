Napoli, arrivo al big match da riposata. Niente Coppa Italia per Spalletti

L’Inter questa sera alle 21 sfida la Roma in Coppa Italia nei quarti di finale. Una sfida da dentro fuori a San Siro che potrebbe prosciugare energie alla squadra di Inzaghi. Lo spettro dei supplementari infatti c’è, già ci è andata contro l’Empoli. E il Napoli osserva.

SCONTRO – L’Inter affronta la Roma con Jose Mourinho che torna per la prima volta a San Siro da avverarsio dell’Inter. Intanto però, chi guarda a questa sfida, è soprattutto il Napoli di Luciano Spalletti. I partenopei infatti sono i prossimi avversari dell’Inter in Serie A con la trasferta di sabato al Maradona di Napoli molto insidiosa. I nerazzurri saranno sicuramente più “affaticati” complice la partita di stasera contro la Roma mentre gli azzurri non giocheranno complice l’eliminazione agli ottavi contro la Fiorentina. Sicuramente Spalletti ha più tempo per preparare la sfida e sarà più riposato per questo super match di sabato che potrebbe valere la vetta della classifica almeno momentaneamente. Insomma, una super sfida che potrebbe vedere leggermente “favoriti” il Napoli.