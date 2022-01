Bergomi: «Inter, leggo che hanno tutti 3ª dose. Anche questo è prevenire»

Beppe Bergomi ha parlato nel prepartita di Bologna-Inter, partita della 20ª giornata di Serie A destinata a non giocarsi.

DICHIARAZIONI – Queste le parole a Sky Sport da parte di Beppe Bergomi nel prepartita di Bologna-Inter, ventesima giornata del campionato di Serie A. «Io leggevo oggi che quelli dell’Inter, non so se è vero, hanno tutti la terza (dose di vaccino, ndr). Quindi anche questo è un prevenire. Anche quando dicono che le altre squadre hanno avuto tanti infortuni e l’Inter non li ha avuti. Anche quello in una squadra o nel fare un certo tipo di allenamenti, poi ti portano anche dei punti, quindi avere tutti i giocatori. L’Inter ne ha 3 fuori: Dzeko, Satriano e, se non sbaglio, il terzo portiere. Quindi si sono comportati in una certa maniera. Ma sono ragazzi che, se tu gli dici che possono andare, vanno».