Bellanova saluta Cagliari: «Debitore a vita, avrei sperato un finale diverso»

Bellanova è da poche ore un nuovo giocatore dell’Inter, per lui anche primo giorno di ritiro in nerazzurro. Il laterale però non ha dimenticato il Cagliari. Emozionante il suo messaggio di saluto

GRAZIE CAGLIARI − Dopo le parole da nuovo giocatore dell’Inter (vedi articolo), Bellanova ha voluto salutare su Instagram anche il popolo sardo per l’anno trascorso: «Mi avete accolto nel momento più difficile della mia vita. Mi avete fatto sentire a casa. Mi avete fatto crescere come calciatore e come persona per poi farmi realizzare il sogno che avevo sin da bambino… Società, compagni, tifosi e di questo ve ne sarò debitore a vita. Avrei sperato con tutto il mio cuore in un finale diverso che fa ancora tanto male e che mi lascerà un vuoto che sarà difficile da colmare. Ho dato tutto per una maglia speciale che rimarrà per sempre nel mio cuore, grazie Cagliari, grazie Casteddu, grazie ancora ai miei compagni, alla società e ai tifosi, anche se non riuscirò mai a sdebitarmi abbastanza. Mi avete fatto passare i mesi più belli della mia vita, mi mancherete tanto… Raoul».