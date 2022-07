Barzaghi: «Dal 13 il vero ritiro dell’Inter a gruppo completo. Inzaghi chiaro»

L’Inter ha iniziato il ritiro ad Appiano Gentile ma solamente dal 13 Inzaghi potrà avere tutta la rosa a disposizione. Il tecnico nerazzurro ha fissato gli obiettivi stagionali

LAVORI IN CORSO − Si inizia ad Appiano Gentile con il primo giorno di ritiro dell’Inter. Matteo Barzaghi di Sky Sport ha fatto il punto della situazione: «Lavori in corso all’interno e all’esterno di Appiano Gentile. Mancano i nazionali, sono tanti i giovani aggregati. Il primo ad arrivare è stato Roberto Gagliardini. Poi tante facce nuove: Onana, Asllani, Mkhitaryan. Tutti i nuovi tranne Lukaku. Da qui al 13 (data del gruppo completo), i giocatori possono scegliere se dormire o meno da Appiano Gentile. A gruppo completo, poi inizierà il vero ritiro con i giocatori che per una decina di giorni dormiranno anche ad Appiano. Inzaghi vuole partire forte con i suoi concetti. Sono cambiate un po’ di cose, l’obiettivo è lottare per vincere».