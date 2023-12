Behrami: «Samardzic non pronto per l’Inter. Sommer? Garanzia»

Al San Siro tra pochi minuti si gioca Inter-Udinese. Tra i protagonisti attesi c’è Lazar Samardzic, a un passo dall’Inter l’estate scorsa. Valon Behrami ha parlato del centrocampista in diretta su DAZN, aggiungendo anche apprezzamenti a Sommer.

PROTAGONISTI – L’ex centrocampista dei friulani Behrami ha parlato di due protagonisti di Inter-Udinese: «Samardzic non ha ancora inciso con l’Udinese quest’anno. Forse si è reso contro anche lui che non era arrivato ancora il passo di andare in una big, quindi gli può far bene un’altra stagione a Udine. Sommer? Un giocatore di grande livello. La sorpresa è stata Onana l’anno scorso, non lui. La sua carriera parla chiaro, non ha bisogno di presentazioni».