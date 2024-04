Behrami ‘gufa’: «Derby? Vince il Milan. Incastro con l’Inter difficile»

Behrami in questa stagione ha spesso avuto delle uscite discutibili sull’Inter e lo fa anche stavolta. L’ex centrocampista, ospite di DAZN, pronostica una vittoria del Milan nel derby di domani.

IN USCITA – Valon Behrami trova una motivazione in più per il Milan in vista del derby di domani. La sua analisi su come i rossoneri devono arrivare alla stracittadina di domani: «In questo momento Stefano Pioli deve fare affidamento solo sul suo orgoglio e non permettere all’Inter di festeggiare lo scudetto in questo giorno qua. Questo deve venire fuori anche da parte di tutti i giocatori del Milan. Non è che cinque derby persi sono frutto di un lavoro fatto male, ma di partite dove l’incastro Inter-Milan è stato veramente difficile».

Il pronostico del derby Milan-Inter per Behrami

LA NECESSITÀ – Behrami insiste sul fatto che “conti” di più sponda rossonera: «È uno sport di squadra, ma conta l’ambizione e in tanti giocatori deve venire fuori. Se sono vincenti questa partita qua la vincono e hanno un altro tipo di energia. Parlo del Milan, che non vuole dare all’Inter questo tipo di successo. È una roba personale che deve entrare dentro la pelle. Un pronostico? Vince il Milan, 2-1: punto sull’orgoglio».